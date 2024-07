Berlin: Streit um Parklücke kostet Mann das Leben

Mordkommission ermittelt : Streit um Parklücke: Mann in Berlin erstochen

12.07.2024 | 17:45 |

Ein Streit um eine Parklücke in Berlin hat ein Menschenleben gekostet: Ein Mann wird mit einem Messerstich in den Bauch tödlich verletzt. Anschließend gibt es Tumulte am Tatort.