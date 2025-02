Bielefeld: Schüsse am Landgericht - mehrere Verletzte

Nach dem Ende der Gerichtsverhandlung kam es zum Großeinsatz der Polizei am Landgericht in Bielefeld.

Bei Schüssen in der Nähe des Landgerichts von Bielefeld in Nordrhein-Westfalen sind mindestens zwei Menschen verletzt worden, mindestens eine davon lebensgefährlich. Es habe einen gezielten Angriff auf Personen gegeben, die Bezug zu dem Prozess um den Tod eines ehemaligen Profiboxers haben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Polizeikreisen. Dabei seien drei Schüsse gefallen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Wie viele beteiligte Täter es gebe, sei aber unklar, teilen die Ermittler mit.

Polizeieinsatz vor dem Landgericht

Prozess unter Sicherheitsauflagen

Worum ging es in dem Fall?

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft Bielefeld sollen zwei Männer dem Opfer am 9. März 2024 aufgelauert und nach einem gemeinsamen Tatplan vor einem Geschäft in der Bielefelder Fußgängerzone 16 Schüsse abgegeben haben. Der 38-jährige Nimani hatte zuvor in der Nähe sein Auto geparkt und war zu Fuß in Richtung des späteren Tatorts gegangen. Er verblutete noch am Tatort. Das Motiv ist bis heute unklar. Der jetzt wegen heimtückischen Mordes 34-jährige Angeklagte hat sich bislang nicht zu dem Tatvorwurf geäußert. Ein weiterer Tatverdächtiger ist weiterhin auf der Flucht.