Brandenburg: Millionenschäden durch illegale Abfälle

Geschredderte Problemabfälle, Schäden in Millionenhöhe - ab 2005 macht ein Entsorgungsunternehmer in Brandenburg Kasse mit illegalem Müll. Erst nach Jahren fliegt der Betrug auf.

Gefälschte Lieferscheine, bestochene Behörden, eingeschüchterte Anwohner - der Brandenburger Deponie-Sanierer Rolf B. (Name aus juristischen Gründen geändert) war nicht gerade zimperlich. Er verklappte ab 2005 jahrelang gefährlichen Sondermüll im Boden.

Seine Müllkippen am Rande von sieben Gemeinden westlich von Potsdam wurden zu illegalen Abfalllagern: für kleingehäckselte Kunststoffe, Medizinabfälle, Gips und Teer. So machte er ein Millionenvermögen - bis er aufflog und im Gefängnis landete.

Erbe des Müllbarons "tickende Zeitbombe"

Die Hinterlassenschaften des "Müllbarons", wie Rolf B. während des Prozesses genannt wurde, liegen noch immer in den Böden. Bislang haben die Behörden nur zwei Deponien saniert. In den Gemeinden Mörz und Schlunkendorf wurden die giftigen Abfälle ausgegraben, die Flächen aufgefüllt und geebnet. Bei den anderen Müllkippen streiten die Beteiligten seit Jahren darüber, wer die Kosten für die Entsorgung der gefährlichen Reststoffe übernehmen soll.

Am Sonntag, den 9. März 2025, um 15:45 Uhr zeigt das ZDF den dritten Teil der Reihe "Umwelt Crime": " Der Müllbaron von Brandenburg - Das Millionengeschäft mit illegalem Abfall ". Sie können die Doku von planet e. jederzeit in der ZDFmediathek sehen.

Zwar sind sich alle Beteiligten einig: Die Abfälle sind gefährlich und belasten das Grundwasser. Der Bensdorfer Bürgermeister Jens Borngräber spricht von einer "tickenden Zeitbombe". Auch die Landesregierung bestätigt, dass unabhängige Untersuchungen auf den Müllkippen zuletzt Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe und die in vielen Alltagsprodukten vorhandenen PFAS-Chemikalien in bedenklichen Mengen nachgewiesen haben.

Wegen der Zersetzungsprozesse auf den Deponien haben sich Gase entwickelt, die die Bäume in der Nähe der Müllkippen geschädigt haben. Dennoch geschieht nichts. Denn es gibt einen erbitterten Streit um die Sanierungskosten.

Sanierung der Deponien: Tauziehen um Kosten

Es gibt Kostenschätzungen für die fachgerechte Entsorgung des Sondermülls auf den verbleibenden fünf Ortsdeponien und die haben es in sich. Die Landesregierung geht von fast 36 Millionen Euro für die Arbeiten aus, Tendenz steigend.

In erster Linie sind die angrenzenden Gemeinden für die Sanierung der Deponien zuständig. Doch die fühlen sich in Anbetracht der Kosten überfordert. Jeder Einwohner der kleinen Gemeinde Bensdorf müsste in die Bresche springen und für die Sanierung bezahlen. Michael Hase, Amtsleiter von Wusterwitz, der auch die Gemeinde Bensdorf vertritt, sagt: