US-Versicherungsboss erschossen: 26-Jähriger festgenommen

Nach Informationen der "New York Times" zeigte der 26-Jährige bei seiner Festnahme einen gefälschten Ausweis, ähnlich dem, den der mutmaßliche Schütze am Abend vor der Tat in einer New Yorker Unterkunft vorgelegt hatte. Auch hatte er dem Bericht zufolge eine handgeschriebene Erklärung dabei, in dem Versicherungskonzerne für ihre Machenschaften angeprangert werden.