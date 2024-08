Polizei stellt Klimaaktivisten Einsätze in Rechnung

Nach früheren Störaktionen am Berliner Flughafen BER hat die Bundespolizei für ihren Einsatz knapp 6.400 Euro von Aktivisten gefordert. Hintergrund sind Proteste der Klimagruppe " Letzte Generation " am 24. November und 8. Dezember 2022 sowie am 5. Mai 2023. In der Folge hat die Bundespolizei 16 Beteiligten ihren Einsatz in Rechnung gestellt. Das teilte ein Sprecher mit.