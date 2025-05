Was der Fall Block über das Familienrecht sagt

Im Sorgerechtsstreit ist Christina Block mit einer Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe und damit endgültig gescheitert.

Für die beiden jüngsten Kinder gab es ab 2015 eine Umgangsregelung, wonach die Kinder die Wochenenden mit dem Vater in Dänemark verbringen sollten. Ende August 2021 kamen die Kinder nach einem solchen Wochenende nicht mehr zurück: Der Vater erklärte, dass er die Kinder nicht mehr zurückbringen würde.

Christina Block soll die Entführung ihrer Kinder in Auftrag gegeben haben. Nun wurde ihr das Sorgerecht von einem dänischen Gericht entzogen.

Gefahrenregelung - Absicherung oder Eskalation?

Diese angenommene Gefahr steht einer Rückführung entgegen. Als Schutzmechanismus konzipiert, bereitet die Handhabung in der Praxis jedoch Probleme. Besonders schwierig sei vor allem der strenge Maßstab, sagt Peter Junggeburth, Anwalt für Familienrecht. Weil eine Gefahr von den Gerichten nur angenommen wird, wenn es sich um ein herausragendes, intolerables Risiko handelt, sei die Versuchung groß, die Gefahr größer darzustellen, als sie möglicherweise sei.

Wenn die Beziehung kriselt, was eigentlich Lust ist und wie es beim Onlinedating gelingen kann, den Richtigen zu finden: Was Menschen alles unternehmen, um glücklich zu werden.

Kindeswohl ausschlaggebend

Ausgangspunkt ist in familienrechtlichen Streitigkeiten stets das Kindeswohl. Da sind sich alle Rechtsordnungen einig. Doch dort endet die Einigkeit auch schon. Teilweise wird mehr Wert auf eine paritätische Betreuung gelegt, das Kindeswohl beinhaltet nach der Lesart also vor allem den möglichst gleichen Zugang zu beiden Elternteilen.

In Deutschland wird es auch als wichtig gesehen, das Kind nicht in Loyalitätskonflikte zu bringen. Dabei müssen im Namen des Kindeswohls manchmal auch die Rechte eines Elternteils zurücktreten.

Block-Kinder nachts zurück nach Deutschland gebracht

Die Kinder blieben jedenfalls in Dänemark, bis sie in einer aufsehenerregenden Aktion in der Silvesternacht 2024 nach Deutschland gebracht wurden. Spätestens seit dem 3. Januar hielten sich die Kinder bei der Mutter auf. Die genauen Umstände sind Gegenstand eines laufenden Strafverfahrens.