Im Sorgerechtsstreit um zwei ihrer Kinder hat die Hamburger Unternehmerin Christina Block eine Niederlage vor einem dänischen Familiengericht erlitten. Ihre Anwältin Elisabeth Unger bestätigte auf dpa-Anfrage einen Bericht des "Hamburger Abendblatts". So habe das Gericht in Sonderburg dem in Dänemark lebenden Ex-Mann das alleinige Sorgerecht für den elfjährigen Sohn und die 14 Jahre alte Tochter zugesprochen.

Wie Rechtsanwältin Unger der dpa mitteilte, erging die Entscheidung am 1. Mai. Bisher gibt es keine Erklärung, ob und wie ihre Mandantin juristisch gegen das Urteil in Dänemark vorgehen werde. Dänische Gerichte äußern sich in der Regel nicht öffentlich zu Sorgerecht Fällen wie diesem - Das Gericht in Sonderburg wollte die Angaben dementsprechend weder bestätigen noch dementieren.