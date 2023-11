Bericht: Dutzende Frauen in Darfur vergewaltigt

Menschenrechtler werfen der RSF-Miliz die Vergewaltigung Dutzender Frauen und Mädchen in der sudanesischen Darfur-Region vor. Die Kämpfer gingen dabei offenbar gezielt gegen Angehörige der Masalit-Volksgruppe sowie Aktivistinnen vor, erklärte die Organisation "Human Rights Watch" (HRW) am Donnerstag in Nairobi.