Diddys Ex schildert "Freak-Offs"

Verteidigung setzt auf Einvernehmlichkeit

In einem intensiven Kreuzverhör konfrontierte Verteidigerin Anna Estevao die Hauptzeugin mit zahlreichen intimen und expliziten Textnachrichten. Demnach soll Ventura die "Freak-Offs" freiwillig und sogar begeistert mitgestaltet haben. In einer Nachricht von 2009 schrieb sie: "I'm always ready to freak off." (auf Deutsch in etwa: Ich bin immer bereit für "Freak-Offs".)

In einer anderen: "When we used to freak off when we were so in love there were no questions asked, it felt right." (auf Deutsch etwa: Wenn wir "Freak-Offs" hatten, als wir verliebt waren, gab es keinen Zweifel daran, es fühlte sich richtig an.)