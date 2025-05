"Er schlug sie, würgte sie, zerrte sie und schlug ihr auf den Mund" - im Prozess gegen US-Rapper Sean "Diddy" Combs kommen immer neue Details zu seinen mutmaßlichen Gewaltausbrüchen gegen seine Ex-Freundin Casandra "Cassie" Ventura ans Licht. Bei einem Angriff im Jahr 2009 habe Combs seine damalige Partnerin sogar mit einer Bratpfanne beworfen, sagte eine Bekannte des ehemaligen Paares, die Sängerin Dawn Richard, bei ihrer Zeugenaussage vor Gericht in New York.

Einen Tag später habe er ihr und einer anderen Augenzeugin gesagt, sie könnten plötzlich verschwinden, sollten sie jemandem von dem Vorfall erzählen, zitieren US-Medien Richard. Die stellvertretende Staatsanwältin Mitzi Steiner fragte sie, was sie unter "wir könnten verschwinden" verstehe. Ihre Antwort: "Dass wir sterben könnten".

Sean Combs und Dawn Richard: gemeinsame Vergangenheit

Explizite Fotos sollen Misshandlungen zeigen

Am Montag sind unzählige Aufnahmen veröffentlicht worden, die die Schuld des US-amerikanischen Rappers beweisen sollen. Die teils expliziten Fotos zeigen unter anderem Wunden, die Combs seiner damaligen Lebensgefährtin Ventura zugefügt haben soll. Die Aufnahmen zeigen diverse blaue Flecken am ganzen Körper, so auch eine klaffende Wunde oberhalb ihres linken Auges, die genäht werden musste.