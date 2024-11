Bande verkauft Millionen Liter Schmieröl als Diesel

Zollfahnder ermitteln in einem Fall, bei dem 37 Millionen Liter Schmieröl zweckwidrig und unversteuert als Dieselkraftstoff verkauft worden sein sollen.

Zoll und Staatsanwaltschaft haben einen mutmaßlichen Steuerbetrug in Millionenhöhe beim Dieselverkauf aufgedeckt. Die Ermittler gehen von mindestens 18 Millionen Euro an Energiesteuer aus, die dem Staat entgangen sind. Sieben Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft.