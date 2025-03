Nach tödlichen Schüssen auf ein Uber-Fahrzeug in Düsseldorf

Gegen 23:20 Uhr sind am Mittwoch mehrere Notrufe bei der Düsseldorfer Polizei eingegangen. Menschen berichteten von Schussgeräuschen. Wie sich später herausstellte, ist in der Karlstraße nahe dem Düsseldorfer Hauptbahnhof ist ein 49-jähriger Kameruner erschossen worden. Er befand sich als Fahrgast auf der Rückbank eines Ubers. Der Täter ist noch nicht identifiziert und auf der Flucht.

Schüsse in Düsseldorf: Es ging wohl um Geld

Eine rote Ampel stoppte den Uber

Um dem Streit zu entfliehen, stieg der 49-Jährige daraufhin in ein Uber ein. Der Fahrer fuhr den Wagen einige Meter und hielt in der Karlstraße an einer roten Ampel. Die Gruppe verfolgte den Wagen währenddessen zu Fuß und näherte sich dem Wagen während dieser an der Ampel stand.