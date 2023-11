Encrochat-Hack: Sorge um IT-Sicherheit aller Bürger

Diese Woche wurde bekannt, dass allein in Deutschland mehr als 3.000 Nutzer identifiziert werden konnten. Zoll und Bundeskriminalamt erhielten von französischen Behörden bereits vor mehreren Monaten Zugriff auf Hunderttausende Chat-Nachrichten des Anbieters.

Behörden wollen Zugriff auf verschlüsselte Chats

Ist Verschlüsselung einmal geknackt, steht Tür auch autoritären Regimen offen

Die US-Bundespolizei FBI etwa übte jahrelang Druck auf Apple aus, damit der Konzern den Ermittlern Zugriff auf das verschlüsselte Handy des Attentäters von San Bernardino 2015 gewährte. Da Apple sich weigerte, beauftragte das FBI erfolgreich externe Hacker. Auch Facebooks Vorhaben, Chats künftig zu verschlüsseln, kritisieren die Behörden. In Deutschland zieht sich die Debatte um den Einsatz des Staatstrojaners bereits seit Jahren.

Für Zimmermann geht dieser Fokus auf Ermittlungsarbeit am Kern des Problems vorbei: Ist eine Verschlüsselung einmal geknackt, ein Gerät durch eine Hintertür verwundbar gemacht, steht dieser Weg allen Angreifern offen: "Verschlüsselungstechnologie schützt gesamte Gesellschaften vor Kriminellen, ausländischen Geheimdiensten und autokratischen Regimen."

Er verweist explizit auf zunehmende autoritäre Tendenzen in Ländern wie Polen, Ungarn und den USA: "Sollen Demokratien einen rechtlichen Rahmen schaffen, in dem es leicht ist, Verschlüsselung auszuhebeln oder ganz zu verbieten? Wir schaffen so die Grundlage für autokratische Nachfolgeregierungen, diese Strukturen und Gesetze für umfassende Überwachung einzusetzen."