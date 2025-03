Prozess: Mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin Klette vor Gericht

Daniela Klette soll an einer Anschlagserie der RAF in den 90er Jahren beteiligt gewesen sein. (Archivfoto) Quelle: dpa

Das Leben, dass Daniela Klette über 30 Jahre in Berlin führte, scheint fernab von dem, was ihr nun vorgeworfen wird. Gemeinsam mit ihren mutmaßlichen Komplizen Ernst-Volker Staub und Burkard Garweg soll sie Teil der dritten Generation der linksextremen RAF gewesen sein und über viele Jahre hinweg Überfälle begangen haben, um sich das Leben im Untergrund zu finanzieren. Nun beginnt der Prozess vor dem Landgericht Verden.

Im Februar 2024 wurde Daniela Klette nach über 30 Jahren im Untergrund festgenommen. 27.02.2024 | 1:56 min

Daniela Klette: Eine Frau mit vielen Gesichtern

Damalige Freunde und Nachbarn von Klette kannten diese laut eigenen Angaben nur unter ihrer falschen Identität als "Claudia Ivone". Sie sei eine gute Freundin, verlässlich und kinderlieb gewesen. Auch in der brasilianischen Community habe sie sich engagiert, tanzte Samba und machte Kampfsport - führte mitten in Berlin scheinbar jahrelang ein ganz normales Leben.

Auch soll Klette unter dem Decknamen "Sarah Lopez" mehrfach eine Wohnung in Bremen gemietet haben. Ihrem Umfeld erzählte Klette häufig von ihrem arbeitsintensiven Job in der Pflege, weswegen sie oft beruflich nach Süddeutschland reisen müsse. Sie verschwand dann für mehrere Wochen. Ermittlungen ergaben eine Verbindung zwischen ihrer Abwesenheit und den ihr zur Last gelegten Raubdelikten.

Die dritte Generation der RAF, zu der auch die festgenommene Daniela Klette gehörte, sei "im Grunde eine Gruppe von Mördern gewesen", sagt RAF-Experte Stefan Aust im ZDF-Interview 2024. 28.02.2024 | 4:48 min

Der Weg in den Untergrund

Bereits früh in ihrem Leben soll die heute 66-jährige Klette politisch aktiv gewesen sein und sich in verschiedenen linksextremistischen Gruppen engagiert haben. Ende der 70er-Jahre trat sie der linken Organisation Rote Hilfe Wiesbaden bei, die sich nach eigenen Angaben der Unterstützung politisch Verfolgter widmete.

Dort lernte sie Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld kennen, zentrale Figuren der RAF in den 1980er-Jahren. Auch Klette soll sich in dieser Zeit der RAF angeschlossen haben. Am Tatort gefundene DNA-Spuren lassen auf eine Beteiligung Klettes an einer Anschlagserie der RAF schließen - Anschlag auf die US-Botschaft 1991 und die JVA Weiterstadt 1993. Um die geht es aber in dem Auftaktverfahren am 25. März nicht. Mit Auflösung der RAF tauchte Klette ab - 35 Jahre lang.

Bis sie Ende Februar 2024 in ihrer Wohnung im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses im Berliner Stadtteil Kreuzberg festgenommen wurde. Dort wurden laut Polizei neben scharfer Munition und Waffen auch Perücken, Sturmhauben, gefälschte Ausweisdokumente, Gold und Bargeld in Höhe von 240.000 Euro sichergestellt.

Vor einem Jahr wurde Daniele Klette in Berlin festgenommen. In ihrem Haus wurden mehrere schwere Waffen gefunden. 04.03.2024 | 2:33 min

Raubüberfall, Erpressung, Waffenbesitz

Schon lange ermittelt die Staatsanwaltschaft Verden gegen Klette und ihre mutmaßlichen Komplizen. Die Vorwürfe wiegen schwer. Gemeinsam sollen sie zwischen 1999 und 2016 über ein Dutzend Raubüberfälle auf Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachen, NRW und Schleswig-Holstein begangen haben. Auch erpresserischer Menschenraub, räuberische Erpressung und illegaler Waffenbesitz werden Klette vorgeworfen.

Sie soll bei den Taten unter anderem mit einer Panzerfaustattrappe gedroht und das Fluchtfahrzeug gefahren haben. Der Schaden wird auf mehr als 2,7 Millionen Euro geschätzt. Da 2015 bei einem Überfall auf einen Geldtransporter bei Stuhr (Landkreis Diepholz) Schüsse fielen, hat die Staatsanwaltschaft zudem Anklage wegen versuchten Mordes erhoben. Diesen Vorwurf weist Klette zurück. Sie spricht von einer staatlichen "Denunziation" und "Medienhetze".

Attentate und Raubüberfälle: 30 Jahre lang waren die EX-RAF-Terroristen Klette, Garweg und Staub untergetaucht. Wie kamen Ermittler ihnen auf die Spur - und wie half ein Podcast? 07.03.2024 | 11:19 min

Der Fall Klette: Prozessauftakt

Die zu verhandelnden Taten am LG Verden haben keinen terroristischen Hintergrund, sie dienten "nur" dazu, Klettes Leben zu finanzieren. Gegen Klette, Staub und Garweg bestehen aber weiterhin Haftbefehle wegen des Verdachts der Beteiligung an Terroranschlägen. Das Verfahren hierzu wird von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe geführt und ist vom aktuellen Prozess vor dem LG Verden getrennt. Eine weitere Anklage in diesem Zusammenhang wird erwartet.