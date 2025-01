Explosionen in NRW: Wohl doch nicht "Mocro-Mafia" verantwortlich

Bei einer Serie von Gewalttaten in Nordrhein-Westfalen , die die Menschen nicht nur im Rheinland in Angst und Schrecken versetzen, hatte die Polizei bisher die brutale "Mocro-Mafia" im Verdacht . Nun hat sie neue Erkenntnisse, die sie auf einer Pressekonferenz bekannt gab.

Raub im Drogenmilieu und Geiselnahmen

Die Gewalttaten hatten im Juni vergangenen Jahres begonnen. Aus einer Lagerhalle in Hürth bei Köln verschwand etwa die Hälfte von 700 Kilogramm Cannabis , die eine Drogenbande dort versteckt hatte. Drei Tage später beendete die Polizei dort eine Geiselnahme. Drei Männer hatten fünf andere im Verlauf von mehreren Stunden in ihre Gewalt gebracht und gefesselt.

Wieder eine Explosion in Köln- die Polizei ermittelt intensiv.

Nur kurze Zeit später sorgte eine weitere Entführung für Schlagzeilen. Beamte eines Spezialeinsatzkommandos stürmten Anfang Juli 2024 ein Haus in Köln-Rodenkirchen. Das Haus war wohl eigens dafür angemietet worden, um zwei Geiseln hierhin zu verschleppen und zu foltern - als Racheakt für eine nicht gezahlte Drogenlieferung.

Ein Café in Köln ist vollständig ausgebrannt. Allein in der vergangenen Woche gab es in der Stadt zwei ähnliche Fälle. Steckt hinter dieser Explosionsserie die "Mocro-Mafia"?

25.09.2024 | 2:34 min