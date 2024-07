Fahndung nach Ex-RAF-Terrorist Staub mit neuen Fotos

Ermittler fahnden mit neuen Fotos nach dem früheren RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub. Die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen bitten die Bevölkerung um Hinweise, wie es in einer Mitteilung heißt.

Nach der Festnahme der untergetauchten Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin vermuten die Ermittler auch ihre Komplizen Garweg und Staub in der Hauptstadt.

Bei einem zweiten Foto handelt es sich demnach um ein sogenanntes Aging-Bild, das vom LKA angefertigt wurde. Dazu heißt es in der Mitteilung:

So oder so ähnlich dürfte der Beschuldigte Ernst-Volker Staub heute im Alter von 69 Jahren aussehen.

Man müsse davon ausgehen, dass "Leute, die illegal gelebt haben, sich nicht ohne Weiteres von der Polizei festnehmen lassen", so Stefan Aust, Autor von "Der Baader-Meinhof-Komplex".

Frühere RAF-Terroristin Daniela Klette im Februar festgenommen

Seit 2015 ermittelt die Staatsanwaltschaft Verden gegen Daniela Klette, die Ende Februar in Berlin-Kreuzberg festgenommen wurde , Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg wegen versuchten Mordes sowie versuchten und vollendeten schweren Raubes in mehreren Fällen.

Sie gehörten der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Roten Armee Fraktion (RAF) an. 1998 erklärte sich die RAF, die mehr als 30 Menschen tötete, für aufgelöst.

Hinweise, dass Staub sich zeitweise in Klette-Wohnung aufgehalten hat

Weiter heißt es in der Mitteilung, es sei aufgrund gewichtiger Indizien anzunehmen, dass sich Staub zumindest zeitweise in der Wohnung von Klette in Berlin aufgehalten hat.