Nach Aschaffenburg: Polizei warnt vor Falschnachrichten

Bei vielen Nutzern kam die Botschaft an: Kinder sind im Jahr 2025 ohne Polizeischutz nicht mehr sicher. Etliche reagieren empört: "So kann es doch nicht weitergehen, dass unsere Kinder geschützt werden müssen im Kindergarten von der Polizei", "nur die AfD kann uns vor so was retten", "schlimm, was mit unserem schönen Land passiert", heißt es in den Kommentaren.