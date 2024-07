Warum es Aktivisten noch immer aufs Vorfeld schaffen

Sieben Menschen klebten sich an den Köpfen der beiden zentralen Start- und Landebahnen fest, berichtet die Bundespolizei. Der Flugbetrieb musste vorübergehend eingestellt werden. Eine ähnliche Aktion gab es am Mittwoch am Flughafen Köln/Bonn und in der Vergangenheit auch an anderen Flughäfen.