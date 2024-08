Clan-Streit Motiv für tödliche Schüsse in Frankfurt?

Mann an Hauptbahnhof getötet : Familienfehde Motiv für Schüsse in Frankfurt?

23.08.2024 | 14:45 |

Ein Mann tritt am Dienstagabend an einen Reisenden am Frankfurter Hauptbahnhof heran und schießt ihm mehrfach in den Kopf. Zu der blutigen Tat nennen Ermittler nun einen Verdacht.