Frankreich: Kinderporno-Ring aufgedeckt - 95 Festnahmen

Die Festnahmen erfolgten, während in Frankreich der aufsehenerregende Vergewaltigungsprozess von Avignon lief. In dem Verfahren wurde am Donnerstag Haupttäter Dominique Pelicot zur Höchststrafe von 20 Jahren verurteilt. Er hatte seine heute 71-jährige Ehefrau Gisèle über Jahre hinweg regelmäßig mit Schlafmitteln betäubt, sie selbst vergewaltigt sowie Fremden zur Vergewaltigung angeboten.