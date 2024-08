Häusliche Gewalt und Fußball: Der Spieltag als Albtraum

"Weil die Fans danach häufig in einen Pub gehen", so Kirchmaier. Nicht Fußball an sich sei der Auslöser für die Gewalt, sondern der damit verbundene Alkoholkonsum. Deshalb ist seine Empfehlung, Spiele grundsätzlich erst ab 19 Uhr anzupfeifen. "Bei späten Anpfiffen sehen wir keinen Effekt", erklärt Kirchmaier. Denn: Am Ende des Tages bleibt weniger Zeit, um noch Alkohol zu trinken