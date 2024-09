Fahndung nach Ex-RAF-Terrorist: Neue Aufnahmen von Garweg

Die Ermittlungsbehörden werten rund um die Ex-RAF-Terroristen Daniela Klette, Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub riesige Mengen an digitalen Beweismitteln aus. Aus dieser Sammlung werden jetzt Spuren veröffentlicht. Darunter Fotos und ein Handyvideo vom flüchtigen Burkhard Garweg. Die Aufnahmen zeigen Garweg in den Jahren 2016 in Hildesheim und im Falle des Handyvideos im Jahr 2020 in Berlin