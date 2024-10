Falsche Steuerbescheide: Warnung vor neuer Betrugsmasche

Geforderte Steuernachzahlungen überprüfen

Die Betrüger versenden die gefälschten Bescheide per Post, fordern eine Steuernachzahlung per Überweisung und versuchen sich so Geld zu ergaunern. "Bitte seien Sie wachsam, wenn Sie nicht mit einem Steuerbescheid rechnen und einen derartigen Brief erhalten", warnt etwa das Landesamt in Hannover.