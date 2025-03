In Gera in Straßenbahn: Frau angezündet und schwer verletzt

Brandanschlag in der Straßenbahn: In Gera in Thüringen hat ein Unbekannter eine Frau mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Die 46-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, auch, ob sich die beiden kannten. Dem mutmaßlichen Täter gelang die Flucht.