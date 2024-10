Baden-Württemberg: Ein Toter nach Schüssen in Göppinger Bar

Bei Schüssen in einer Bar in der Göppinger Innenstadt in Baden-Württemberg ist ein 29-Jähriger getötet worden. Für den Mann sei jede ärztliche Hilfe zu spät gekommen, teilte die Polizei mit . Er starb noch vor Ort. Zwei weitere Menschen wurden durch die Schüsse verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser.