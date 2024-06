Vorfall mit Mädchen aus Ghana: Verdächtige polizeibekannt

Die Polizeisprecherin sagte auf Nachfrage, es werde noch ermittelt, ob es sich um dieselben Personen handele. Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler (parteilos) sagte, es gebe in Grevesmühlen "an den Rändern Jugendliche, die wir nicht erreichen können". Dabei seien in der 10.500-Einwohner-Stadt Ausbildungs- und Arbeitsplätze vorhanden, es gebe einen funktionierenden Jugendklub, Schulsozialarbeiter und Anti-Rassismus-Programme an den Schulen.