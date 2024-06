Hagen: Schüsse an zwei Orten - vier Verletzte

Nach Schüssen an zwei Orten in Hagen ist ein Täter nach Polizeiangaben auf der Flucht.

In Hagen sind am Samstagmittag an zwei Orten Schüsse gefallen - vier Menschen wurden verletzt. Die Polizei Hagen bestätigte auf dpa-Anfrage erste Medienberichte, wonach es sich bei einem der Tatorte um einen Friseursalon im Stadtteil Eilpe handelt. Zweiter Tatort soll ein Wohnhaus in der Hagener Innenstadt sein.