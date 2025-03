Herne: Mutmaßlicher Messerangreifer von Polizei erschossen

Die Polizei hat in Herne in Nordrhein-Westfalen einen mutmaßlichen Messerangreifer erschossen. Der 51-Jährige soll am Morgen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses mit einem Messer auf die Beamten losgegangen sein, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sie sollen daraufhin von der Schusswaffe Gebrauch gemacht und auch getroffen haben.