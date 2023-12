War Haus-Brand in Hessen rassistisch motiviert?

Wächtersbach in Hessen : Rassismus? Staatsschutz ermittelt wegen Brand

26.12.2023 | 18:58 |

Wurde ein Haus in Wächtersbach an Weihnachten angezündet, weil eine Familie aus Pakistan dort wohnte? Die Stadt will Hinweise darauf an den Wänden des Gebäudes gefunden haben.