Humboldt-Universität: Hörsaal nach Besetzung stark beschädigt

Nach der Besetzung eines Hörsaals durch Aktivisten in der Humboldt-Universität (HU) in Berlin beginnen nun die Aufräumarbeiten. "Die Besetzung und Zerstörung war genau geplant und vorbereitet", sagte HU-Präsidentin Julia von Blumenthal. Wer den Emil-Fischer-Hörsaal betrete, sehe sofort, dass es den Aktivisten um Zerstörung gegangen sei.

Aktivisten mit propalästinensischen Inhalten

Der Hörsaal war am Mittwoch vergangener Woche von Aktivisten mit propalästinensichen und antizionistischen Ansichten verwüstet worden. Im Hörsaal und im Treppenhaus stapeln sich immer noch herausgerissene Holzbänke. Fenster, Wände und Holzvertäfelungen wurden beschmiert - unter anderem mit dem Hamas-Dreieck und Schriftzügen wie "Free Gaza" oder "Zionisten sind Faschisten". Auch die rechtlich umstrittene propalästinensische Parole "From the river to the sea, palestine wil be free" war zu lesen.