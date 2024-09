Mutmaßliche Kriegsverbrecher und IS-Kämpfer vor Gericht

Es ist kein alltäglicher Prozess, der vor dem Oberlandesgericht (OLG) München am Vormittag beginnt. Angeklagt sind drei Syrer - Amer A., Basel O. und Sohail A. Ihnen wirft die Bundesanwaltschaft die Mitgliedschaft in zwei ausländischen terroristischen Vereinigungen sowie zwei Angeklagten die Begehung von Kriegsverbrechen vor. Alle Angeklagten befinden sich seit ihren Festnahmen im vergangenen Jahr in Kiel und München sowie im April dieses Jahres in Dortmund in Untersuchungshaft.