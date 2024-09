KI bei der Polizei: Vertrauen junge Menschen den Behörden?

Künstliche Intelligenz hält immer mehr Einzug in unseren Alltag. Die neue Dramaserie " Concordia - Tödliche Utopie" greift das Thema fiktional auf. Doch wie sieht es in der Realität aus?Wie stark beeinflusst KI unseren Alltag - und welche Chancen und Risiken sind mit ihr verbunden? Redaktionen von ZDF und 3sat haben sich intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt und rund um die Ausstrahlung von "Concordia - Tödliche Utopie" ein umfangreiches Begleitprogramm mit neuen Dokumentationen und Beiträgen zusammengestellt. Es geht unter anderem um den Einsatz von KI in der Landwirtschaft, in der Kulturbranche, bei der Trauerarbeit und im Krieg. Mehr Informationen finden Sie hier: KI - die neue Realität?