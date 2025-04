Missbrauch: Los Angeles zahlt vier Milliarden an Betroffene

Der Verwaltungsbezirk Los Angeles hat eingewilligt, Tausenden Missbrauchsopfern insgesamt vier Milliarden Dollar (3,65 Milliarden Euro) Entschädigung zu zahlen. Die Vergleichszahlungen sollen an fast 7.000 Menschen gehen, die in den vergangenen Jahrzehnten in Jugendeinrichtungen und Kinderheimen der südkalifornischen Großstadtregion sexuell missbraucht wurden, wie der Bezirk mitteilte. Verwaltungschefin Fesia Davenport erklärte: