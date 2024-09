Sicherheitslage: Gibt es mehr Kriminalität in Deutschland?

Die Politik diskutiert über ein Sicherheitspaket unter anderem mit Verschärfungen des Waffenrechts und mehr Befugnissen für Ermittlungsbehörden. In der Debatte verschwimmen die Themen Migration, Terrorismus und Kriminalität . Dabei ist die allgemeine Entwicklung von Straftaten in Deutschland nicht so düster, wie häufig dargestellt.