Lauterbach-Entführung geplant: Angeklagter Wilhelm P. gesteht

Ein zweiter Prozess um eine geplante Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach SPD ) hat in Frankfurt am Main mit einer umfassenden Aussage des Angeklagten begonnen. Mit Schulden und Drogenkonsum versuchte der Tatverdächtige Wilhelm P. vor dem Frankfurter Oberlandesgericht zu erklären, wie er in Telegram-Kanälen an die sogenannte "Kaiserreichsgruppe" geriet und sich ihr anschloss.