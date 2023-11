"Letzter Generation" beschmiert Brandenburger Tor

Die Polizei in Berlin hat 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer festgenommen. 17.09.2023 | 0:18 min

Es ist das bedeutendste Wahrzeichen Berlins, ein Nationalsymbol Deutschlands - Mitglieder der Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" haben das Brandenburger Tor orangefarben angesprüht. Alle sechs Säulen sind betroffen, wie auf Fotos zu sehen ist. Ein Polizeisprecher erklärte an diesem Sonntag, Einsatzkräfte seien vor Ort, es habe 13 Festnahmen gegeben. Es werde wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt, so der Sprecher.

Farbe auf dem Platz vor dem Wahrzeichen verschüttet

Die 73-jährige Marion Fabian, Sprecherin der "Letzten Generation", erklärte: "Das Brandenburger Tor ist Berlins bekanntestes Wahrzeichen und steht wie kein anderes Denkmal in Deutschland für große, hoffnungsvolle Wendepunkte in der Geschichte. Wir stellen heute klar: Wir sind hier, wir sind so Viele wie noch nie, und wir werden unseren Protest erst beenden, wenn die Wende eingeleitet ist."