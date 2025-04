Luigi M. plädiert auf unschuldig - Mord an Versicherungschef

Nach dem Mord an einem Versicherungschef mitten in Manhattan im Dezember hat der mutmaßliche Täter Luigi M. auch gegenüber einer Klage auf US-Bundesebene auf nicht schuldig plädiert.

Vor Gericht in New York wurde dem 26-Jährigen zuvor die Anklage unter anderem wegen Mord, Stalking und Vergehen in Zusammenhang mit Waffen vorgelesen, auf die wie von US-Justizministerin Pam Bondi gefordert die Todesstrafe drohen könnte.