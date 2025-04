Luigi Mangione vor Gericht: Warum wird ein Angeklagter gefeiert?

Luigi Mangione steht in gleich drei Verfahren vor Gericht, weil er den United-Healthcare-CEO getötet haben soll. (Archivbild)

Die überwiegende Anteilnahme galt jedoch nicht dem Opfer und dessen Familie: Betrauert wurde vor allem die Inhaftierung des in drei Verfahren angeklagten Mangione. Nun muss dieser sich vor dem Bundesgericht verantworten und plädierte am Freitag auf nicht schuldig

Sympathie für den Angeklagten Luigi Mangione

Seit Dezember besteht in den USA viel Sympathie für den mutmaßlichen Täter. Politisch wurde das kritisiert. Doch die Unterstützung einiger hält an: Zahlreiche Memes, Videos und Merch glorifizieren den Angeklagten, stellen ihn teilweise auch als eine Art Sex-Symbol dar.

Im Mangione-Hype spiegelt sich der Frust der Amerikaner

Dr. Xavier Symons ist der Direktor des Plunkett Center für Ethik an der Australian Catholic University (ACU) und forscht an der Harvard University zum menschlichen Wohlbefinden. Er sieht den Grund für den Hype unter anderem in dem Frust der Amerikaner, die unter dem Gesundheitssystem leiden.