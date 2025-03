Mannheim: Ermittler gehen nicht von politischem Motiv aus

Der 40-jährige Tatverdächtige habe sich in der Vergangenheit regelmäßig in ärztlicher beziehungsweise psychiatrischer Behandlung befunden, "zuletzt im vergangenen Jahr auch stationär", hieß unter Berufung auf "umfangreichen ärztliche Unterlagen". Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gebe es "weiterhin keine Anhaltspunkte dafür, dass der konkreten Tat ein extremistisches oder politisches Motiv zugrunde lag".

Zwei Menschen in Mannheim getötet

Bei der Todesfahrt in der Mannheimer Fußgängerzone waren am Rosenmontag eine 83-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann getötet worden. Ein Richter hatte am Dienstag Haftbefehl wegen zweifachen Mordes, versuchten Mordes in fünf Fällen und wegen Körperverletzung in elf Fällen erlassen.