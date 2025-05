Neues Strafmaß: Menendez-Brüder könnten freikommen

Verurteilt nach Mord an Eltern : Menendez-Brüder könnten freikommen

14.05.2025 | 05:59 |

Ein Richter in Los Angeles setzt ein neues Strafmaß für Erik und Lyle Menendez fest. Nach 35 Jahren in Haft für den Mord an ihren Eltern, haben die Brüder nun Chance auf Bewährung.