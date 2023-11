Fünf Verletzte bei Messerangriff in Dublin

Bei einem Messerangriff im Zentrum von Dublin sind fünf Menschen verletzt worden, darunter drei kleine Kinder. Ein fünfjähriges Mädchen werde in einem Dubliner Krankenhaus notärztlich behandelt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zu den Verletzten zähle demnach auch ein tatverdächtiger Mann um die 50 Jahre. Er wurde nach seiner Festnahme ins Krankenhaus gebracht. Einen Terrorakt schlossen die Ermittler aus.

Messerangriff offenbar vor einer Grundschule

Der Messerangriff hatte sich örtlichen Medien zufolge am Nachmittag vor einer Grundschule im Zentrum von Dublin ereignet. Die fünf Verletzten wurden laut Polizei in verschiedene Krankenhäuser der Hauptstadtregion eingeliefert.

Schwere Ausschreitungen in der Innenstadt

Nach dem Angriff ist es am Abend zu schweren Ausschreitungen in Dublin gekommen. Wie der irische Rundfunksender RTÉ berichtete, wurden unter anderem zwei Busse und ein Polizeiauto in Brand gesetzt sowie ein Geschäft geplündert. Bilder und Videos in sozialen Netzwerken zeigen die brennenden Busse in der Nähe des O'Connell Monument im Zentrum der Stadt. Zudem seien Polizisten angegriffen und mit Flaschen beworfen worden.