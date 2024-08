Messerangriff in der Londoner Innenstadt - zwei Verletzte

Ein Mann wurde nach dem Angriff am Leicester Square festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Am belebten Leicester Square im Zentrum von London sind ein elfjähriges Mädchen und eine 34-jährige Frau niedergestochen worden. Die Opfer wurden am Tatort behandelt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Rettungsdienste mitteilten. Die Polizei nahm einen Mann fest. Es gebe keine weiteren Verdächtigen.