Bischofswerda: Junge bei Messerangriff an Schule verletzt

Im sächsischen Bischofswerda gab es einen Messerangriff an einer Schule.

Ein mit einem Messer bewaffneter Jugendlicher hat am Mittwochmorgen in einer Schule im ostsächsischen Bischofswerda einen acht Jahre alten Jungen schwer verletzt. Der Angreifer - ein 16-jähriger - zündete sich nach der Tat selbst an, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen wurden gelöscht, er wurde festgenommen.