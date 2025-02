Schumacher-Erpressung: Drei Jahre Haft für Hauptangeklagten

Der Angeklagte sollte die Familie Schumacher beschützen

Insgesamt fast acht Jahre war er im Sicherheitsteam der Familie Schumacher in der Schweiz aktiv. Seit einigen Monaten steht der ehemalige Sicherheitsbeamte gemeinsam mit zwei weiteren Verdächtigen in Wuppertal vor Gericht.

Familie Schumacher hatte den Angeklagten entlassen

Deshalb soll er, so die Staatsanwaltschaft, die bereits vorher angefertigten Kopien seinem Freund Yilmaz T. sowie dessen Sohn Daniel L. gegeben haben. Was dann passierte, hat die Qualität eines schlechten Groschenromanes.

Der Angeklagte im Erpressungsfall Schumacher sieht sich als der Gute

Er sei der Gute gewesen, der der Familie die Aufregung um die Veröffentlichung der Bilder ersparen wollte. Er ruft mehrfach bei den Schumachers an, schlägt einen Vertrag über einen Rechtsanwalt vor, will die Dateien dann sogar persönlich übergeben und erweckt in der Verhandlung immer den Eindruck, dass er kein Unrecht begangen habe.

Yilmaz T. will die Familie Schumacher nicht erpresst haben

Es sei keine Erpressung gewesen , sondern eine ganz normale Geschäftsbeziehung. Er habe der Familie Schumacher nur helfen wollen. Warum er das Material dann nicht einfach in den Briefkasten geworfen habe, will der Staatsanwalt Im Verlauf des Prozesses wissen. Darauf hat Yilmaz T. keine Antwort.

Auch eine Krankenschwester soll in den Erpressungsfall Schumacher verwickelt sein

Ob Sicherheitsmitarbeiter Markus F. die Bilder wirklich kopiert und weitergegeben hat, lässt sich auch im Prozess nur schwer beweisen. In Frage kommen könnte auch eine ehemalige Krankenschwester, die ebenfalls Zugang zu den Pflegecomputer gehabt habe, sie ist nie zum Prozess erschienen, per Attest entzog sie sich der Vorladung.

In der Schweiz wird aber ebenfalls gegen sie ermittelt. Hatte Markus F. mit all dem also nichts zu tun? Das wird so leicht nicht zu klären sein.