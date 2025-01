Montenegro: Mehrere Menschen in Restaurant erschossen

Schüsse in Restaurant in Cetinje, Montenegro: Ermittler am Tatort

Ein bewaffneter Angreifer hat in einem Restaurant in Montenegro mindestens vier Menschen getötet. Vier weitere wurden verletzt, wie Polizei und lokale Medien berichten. Demnach habe der 45-jährige Angreifer am Nachmittag in dem Lokal in der Ortschaft Bajice nahe der Stadt Cetinje im Süden des Balkanstaats mit einer Schusswaffe das Feuer eröffnet.