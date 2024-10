Nach Angriff: Tatverdächtiger in Düsseldorf festgenommen

Im Alten Botanischen Garten in München ist ein 57-Jährigen nach einer Attacke durch einen jüngeren Mann gestorben. Der 30-jährige Verdächtige wurde nach tagelangen Ermittlungen am Montag in Düsseldorf festgenommen und nach München gebracht, wo er am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden sollte. Wie die Münchner Polizei mitteilte, wird ihm inzwischen statt eines Tötungsdelikts Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen.