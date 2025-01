Krypto-Chat entschlüsselt: Gab Staatsanwalt Infos weiter?

Auch in der Kommunikation der Gruppe über die verschlüsselte Kommunikationsplattform Sky ECC tauchen Hinweise auf einen Staatsanwalt auf, der Informationen weitergegeben haben soll. So ist in den Chats die Rede von "Cop" und "Coach", die der kriminellen Gruppe Informationen geben, wie ZDF frontal in der dreiteiligen Dokuserie "Lösch alles, Bro!" berichtete.