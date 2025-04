Palliativarzt in Berlin soll 15 Patienten ermordet haben

Ein Palliativarzt eines Berliner Pflegediensts soll 15 Patientinnen und Patienten ermordet haben – so lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft. Der 40-Jährige soll demnach zwischen September 2021 und Juli 2024 zwölf Frauen und drei Männer getötet und anschließend in einigen der Wohnungen Feuer gelegt haben, um seine Taten zu verdecken. Die Opfer waren laut Staatsanwaltschaft zwischen 25 und 94 Jahre alt.

Staatsanwaltschaft: Arzt lähmte mit Medikament Atemmuskulatur

Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage von Mord aus Heimtücke und sonstigen niedrigen Beweggründen aus. Sie strebt neben einer Verurteilung die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, eine an die Haft anschließende Sicherungsverwahrung und die Anordnung eines lebenslangen Berufsverbots an.

Palliativarzt sitzt seit Sommer 2024 in Untersuchungshaft

Morddezernat ermittelt in Dutzenden weiteren Verdachtsfällen

Eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe im Morddezernat des Landeskriminalamts und der Staatsanwaltschaft untersuchte laut Anklagebehörde insgesamt 395 sogenannte Prüffälle. In 95 dieser Fälle wurden ein Anfangsverdacht bejaht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In fünf Fällen erhärtete sich der Anfangsverdacht nicht, in 75 Fällen dauerten die Ermittlungen in einem separaten Verfahren noch an.