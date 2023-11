UN-Sicherheitsrat billigt Polizeimission in Haiti

Die multinationale Polizeimission unter der Führung Kenias soll der Regierung Haitis bei der Schaffung von Sicherheit und Ordnung helfen. 03.10.2023 | 1:01 min

Ein internationaler Polizeieinsatz mit Unterstützung der Vereinten Nationen soll das von Bandengewalt zerrüttete Krisenland Haiti stabilisieren. Der UN-Sicherheitsrat genehmigte am Montag die Entsendung von deutlich mehr als 1.000 Polizeieinheiten unter der Führung Kenias in den Karibikstaat.

Haitis Außenminister nennt Entscheidung "Hoffnungsschimmer"

Das sonst so häufig gespaltene mächtigste Gremium der Vereinten Nationen votierte mit 13 Stimmen für den Einsatz, nur Russland und China enthielten sich."Ich begrüße die Resolution des Sicherheitsrats zur Entsendung einer multinationalen Mission", schrieb Haitis Premierminister Ariel Henry nach der Entscheidung in New York auf der Nachrichtenplattform X, ehemals Twitter. Und weiter:

Dank an das Bruderland Kenia, das sich bereit erklärt hat, das Kommando über diese Mission zu übernehmen. Vielen Dank bereits jetzt an alle Länder, die dieser Truppe beitreten.

Haitis Außenminister Jean Victor Généus erklärte, die Billigung der Entsendung der multinationalen Truppe in sein Land sei "mehr als nur ein Votum". "Es ist ein Hoffnungsschimmer für das Volk, das viel zu lange gelitten hat", so Généus.

Im Karibikstaat Haiti spitzt sich die Bandenkriminalität zu. 18.08.2023 | 1:32 min

Beginn und Ausmaß der Mission noch offen

Die Regierung in Port-au-Prince hatte angesichts der eskalierenden Gewalt in dem Karibikstaat bereits vor einem Jahr selbst um internationale Unterstützung geben.

Der kenianische Außenminister Alfred Mutua sagte der BBC, die Truppe solle am 1. Januar 2024 in Haiti sein, "wenn nicht schon früher". Wie groß sie sein wird, war zunächst nicht klar. Bei der Mission handelt es sich nicht um einen Einsatz der Vereinten Nationen selbst, sondern um eine Entsendung unter kenianischem Kommando, die vom Sicherheitsrat offiziell unterstützt werden.

Operationen gegen Banden und Schutz kritischer Infrastruktur

Tausende Menschen haben in Haiti gegen Bandenkriminalität und für ein Ende der humanitären Krise demonstriert. Banden kontrollieren wohl etwa 80 Prozent der Hauptstadt. 10.07.2023 | 0:18 min

Polizei in Haiti mit Bandengewalt überfordert

Millionen Menschen in Haiti hungern

Nach Angaben der an die Vereinten Nationen angeschlossenen Organisation für Migration (IOM) lebt fast die Hälfte der Vertriebenen in Port-au-Prince inzwischen in behelfsmäßigen Unterkünften, in denen die hygienischen Verhältnisse extrem schlecht sind. Viele hätten bei Freunden oder Familie Unterschlupf gesucht. Die Fähigkeit der aufnehmenden Gemeinden, ihre knappen Mittel zu teilen, nehme mit Fortdauern der Krise jedoch ab.