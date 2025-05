Frankreich: Krypto-Erpresser trennen entführtem Opfer Finger ab

In Frankreich wurde ein zweiter Krypto-Unternehmer entführt und verstümmelt.

Um Millionensummen von einem Krypto-Unternehmer in Paris zu erpressen, haben Kriminelle dessen Vater verschleppt und ihm einen Finger abgetrennt. Wie Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau bestätigte, sei es der Polizei mit einem außerordentlichen Einsatz gelungen, das Entführungsopfer zu befreien und die Tatverdächtigen festzunehmen.

Vater von Krypto-Unternehmer entführt und verstümmelt

Der französische Krypto-Unternehmer leitet nach Angaben der Zeitung "Le Parisien" ein in Malta und Frankreich ansässiges Unternehmen im Bereich Kryptowährungen. Vier maskierte Täter zerrten seinen Vater demnach am Freitagvormittag vor Zeugen in einen Lieferwagen, entführten ihn und forderten von dem Unternehmer fünf bis sieben Millionen Euro. Lösegeld soll aber nicht gezahlt worden sein.